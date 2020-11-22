一顆小小的鑽石，依照標準比例，擁有57個刻面。曾獲蘇富比及佳士得邀展的珠寶設計師曾郁雯認為，人生也像鑽石，從高溫高壓的淬鍊開始，割捨之後留下完美比例，再經過打磨才能發光發亮。在自傳《57＋1的鑽石人生：打磨出自己最好的樣子》中，她回首進入珠寶行業30年，及人生57年的風雨點滴。

曾郁雯畢業於台大歷史系，成為珠寶設計師源自於前一段婚姻。她比喻，前夫好比台灣的馬可波羅，在非洲經商貿易，因對寶石買賣產生興趣，便在台北東區開了珠寶店，讓她從新嫁娘搖身一變，成為珠寶店老闆娘。

當時，台灣珠寶店多是販賣工廠出產的成品。但有位客人，卻拿自己的舊珠寶上門，請曾郁雯重新設計。曾跟著國家文藝獎得主梁丹丰習畫的曾郁雯，發揮舊有基礎，從畫山水畫，轉畫珠寶設計圖，找金工師傅討論細節，就此對珠寶設計領域產生濃厚興趣，結下不解之緣。

雖找到人生志向，但喜愛投資的馬可波羅先生，卻讓家中經濟捉襟見肘，曾郁雯為母則剛，忍痛結束12年的婚姻，帶著因珠寶店積欠下的龐大債務，身兼寫稿、演講、主持節目等5份工作，撫養3位女兒成人。一路走來，雖風雨飄搖，卻也打磨出她豐富的人生閱歷。曾以歌詞創作獲金馬獎最佳原創電影歌曲，也是台灣首位同時獲蘇富比及佳士得拍會會青睞的珠寶設計師。

曾郁雯表示，鑽石依明亮式切割的最佳比例是57面，一些鑽石的底部中央，卻還有一面尖底刻面，像極象徵每人擁有不同的人生，「每個人的面貌不一樣，也就擁有不一樣的完美。你應該保留自己最完整的一面，認識自己，想像最想要的未來，打磨最完美的樣子。」

回顧踏入珠寶一行30年，曾郁雯表示，旅行、歷史與文學是她創作珠寶設計作品的最大靈感。如最新的「巴黎系列」，就是她一次次造訪巴黎，收納眼中城市的作品，「最初是因為看到巴黎聖母院失火的新聞，我想我還可以做點甚麼，將我記憶中的巴黎，用珠寶表現出來。」

於是，「巴黎系列」中的珠寶「流動的盛宴」就此誕生，曾郁雯將巴黎鐵塔的線條與聖母院花窗的顏色融合，完成這條鮮豔而華美的鑽石墜。

曾郁雯表示，「流動的盛宴」是全系列中花費時間最多的作品，靈感來自海明威所著的《流動的盛宴》，書中描繪的巴黎深深影響著她，「我認為，每人的生命也像是一場流動的盛宴，不管你是誰，又在哪裡，都歡迎赴宴。」

「珠寶詩人曾郁雯十日展」自即日起於采泥藝術展出至27日。

(中時 )