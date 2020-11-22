26歲香港女星胡美貽（Nicole）擁有甜美外型，加上34E豐滿身材，讓她成為新一代宅男女神，雖然在今年6月認愛富二代男友Reeve，但人氣依舊不受影響，不時PO辣照放送福利的她，近日又曬出躺浴缸泡澡照，讓Reeve忍不住出聲爽喊「識貨」。

照片中，胡美貽躺在浴缸裡享受泡泡浴，只用泡泡遮住上半身，若隱若現的感覺更誘人，雖然沒有「兇照」可看，但胡美貽露出修長美腿，搭配吹泡泡的姿勢，讓她看來性感又不失俏皮，被粉絲大讚「美人出浴」、「這麼誘惑的美腿」。

胡美貽泡澡照由男友掌鏡，被誇拍得很厲害。（圖／翻攝自IG）

特別的是，有粉絲認為照片拍得好，直誇攝影師很厲害，而掌鏡人正是胡美貽的男友，Reeve也因此被釣出邀功：「識貨呀兄弟」，耍幽默的同時還放閃一波。

胡美貽曾參選2017年的香港小姐，近年因主持旅遊節目《3日2夜》人氣急升，今年6月她被拍到與從事餐飲、金融及外國地產生意的Reeve牽手攬腰，互動完全就是熱戀模式，而胡美貽也立刻大方認愛；據悉，男方家族投資有道，身家被估計有三億港幣，胡美貽對此則不多談，稱想保留私人空間，感謝外界關心。

(中時新聞網)