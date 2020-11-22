國道3號新化路段6車追撞 1人失去生命跡象 21:372020/11/22 中時 莊曜聰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號新化段晚間發生6車追撞事故，造成一車翻覆，2人受困，救出時1人OHCA、1人輕傷。（讀者提供／莊曜聰台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號台南新化路段22日發生一起事故，晚間8時40分時，北上349.5公里內側車道有6輛自小客車因不明原因發生追撞，其中一部自小客車翻覆在內線車道，駕駛與乘客受困，警消據報趕往現場馳援，50歲的男性駕駛救出時已呈現OHCA，正送往衛福部新化分院急救，32歲男性乘客則輕傷送醫，目前肇事車輛占據中、內線車道，僅開放外側車道通行，詳細事故原因有待國道警方調查釐清。 (中時 ) #車道 #國道 #新化 #客車 #小客車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道3號新化路段6車追撞 1人失去生命跡象 21:372020/11/22 社會 國一4死大車禍 超載又全沒繫安全帶 其中3越南移工 08:242020/11/22 社會 國1重大車禍 休旅車翻覆6人噴飛4死2傷 2人有酒精反應 06:452020/11/22 社會 國旅9人座包車 上山下海隨你 04:102020/11/22 地方新聞 保時捷三菱疑國3苑裡段尬車 釀4車連環車禍 7人受傷送醫 09:312020/11/22 社會 早餐沒了！南迴公路廂型車失控 撞進民宅及早餐店 波及3機車 09:222020/11/22 社會 性愛影片勒索林志玲前師妹千萬 男下場慘：要關10月 19:292020/11/22 社會 烤肉趴後工廠老闆載移工 安全帶僅放插鞘全未繫4死2傷 10:572020/11/22 社會 國際新創機器人節閉幕不落幕 祥儀創客中心接棒媒合平台 20:032020/11/22 生活 這樣繫安全帶害你喪命 國道死亡車禍驚見5人噴飛 15:552020/11/22 生活 社會熱門新聞 獨》殉職F-16隊長人機尚未找尋獲 同隊機工長今驚傳輕生 - 新聞 29歲女「畢羊單攻」罹難 父怒批主揪沒保險 網：湊車錢而已 - 社會 影片曝光！普悠瑪乘客狂追爆打列車長 目擊者驚呆：真的扯 - 社會 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 「我的婆婆殺了我」冷血霸凌言語曝光 惡婆婆身分起底超驚人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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