國道3號台南新化路段22日發生一起事故，晚間8時40分時，北上349.5公里內側車道有6輛自小客車因不明原因發生追撞，其中一部自小客車翻覆在內線車道，駕駛與乘客受困，警消據報趕往現場馳援，50歲的男性駕駛救出時已呈現OHCA，正送往衛福部新化分院急救，32歲男性乘客則輕傷送醫，目前肇事車輛占據中、內線車道，僅開放外側車道通行，詳細事故原因有待國道警方調查釐清。

(中時 )