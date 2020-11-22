針對今天的群眾秋鬥大遊行，總統府發言人張惇涵表示，我們尊重人民集會遊行的自由，對於相關團體的訴求，執政團隊會謙卑傾聽，也會與人民持續溝通，廣納有建設性的建議，讓政府各項施政做得更好。

張惇涵表示，但我們仍然期盼部分在野黨，能夠在立法院就事論事、理性討論，以對話取代對立，為國家的利益和人民的福祉共同努力。

(中時 )