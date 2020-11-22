民眾秋鬥大遊行 府：謙卑傾聽 與人民持續溝通 21:362020/11/22 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張惇涵(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對今天的群眾秋鬥大遊行，總統府發言人張惇涵表示，我們尊重人民集會遊行的自由，對於相關團體的訴求，執政團隊會謙卑傾聽，也會與人民持續溝通，廣納有建設性的建議，讓政府各項施政做得更好。 張惇涵表示，但我們仍然期盼部分在野黨，能夠在立法院就事論事、理性討論，以對話取代對立，為國家的利益和人民的福祉共同努力。 (中時 ) #人民 #溝通 #我們 #秋鬥 #大遊行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秋鬥現場爆一現象 羅友志：民進黨失去了這個族群 22:262020/11/22 政治 秋鬥遊行 民進黨：期盼回歸國會理性討論 18:302020/11/22 政治 蔡衍明抵秋鬥遊行與王效蘭握手 上萬人參與挺言論自由 15:392020/11/22 政治 秋鬥大遊行 鄉民：看到人數 感覺民進黨2022很不妙 23:152020/11/22 政治 民進黨柯建銘嗆秋鬥「很諷刺」 侯友宜說話了：為守護國人 12:162020/11/22 政治 秋鬥上街抗議萊豬 民眾怒吼：執政黨不該兩套標準 17:582020/11/22 政治 江啟臣出席竹縣黨部126年黨慶活動 怒批蔡英文沒有誠信 12:272020/11/22 政治 秋鬥大遊行萬人響應 江啟臣叫陣蔡英文辯論萊豬進口 15:302020/11/22 政治 「秋鬥」今天登場 韓國瑜發聲：雖不參加 但會全力支持 00:192020/11/22 政治 對秋鬥大遊行活動 陳其邁表示尊重：任何人都有權表達自己意見 11:282020/11/22 政治 政治熱門新聞 1122秋鬥人多嗎？林佳新脫口爆真實數字 - 政治 秋鬥大遊行縮時空拍影片 網友心酸：這個政府怎麼了 - 政治 PO男子背影照被陳致中回3字 林佳新認了 - 政治 炒房愈炒愈離譜 高嘉瑜亮出閨房那一堆網友嚇傻 - 政治 美神秘客訪台 川普最後瘋狂讓蔡政府壓力暴增？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。