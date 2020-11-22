CNBC新聞台引述消息人士指出，國務院、國防部等五個聯邦機構已被通知最快八周他們的人員便可施打輝瑞或莫德納的疫苗，視美國食品藥物管理局（FDA）許可緊急使用的進程而定。

依據美國疾病管制與預防中心（CDC）臨時計畫，醫護人員將是施打疫苗的最優先名單，其次是老人、高風險群，以及聯邦政府機構的必要人員。

輝瑞與德國生技藥廠BioNTech的新冠肺炎疫苗已於上周五（20日）提出申請，莫德納（Moderna）預料很快也將向FDA申請緊急使用。

20日當天，全美總計196,815例新增確診，再破單日紀錄，僅6日便新增100萬例，顯示美國疫情蔓延已在加速之中。

在藥物治療及疫苗方面，Regeneron製藥的新冠病毒抗體藥物已在21日獲得美國食品藥物管理局（FDA）授權緊急使用，成為繼本月稍早禮來藥廠以來，第二款獲得通過的抗體藥物。

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