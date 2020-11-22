外界持續擔心「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）對台灣產業帶來的衝擊，經濟部22日召開9大產業座談會，由於行政院也相當重視此事，特別拉高層級，安排行政院副院長沈榮津也出席座談會。沈榮津會後受訪轉述，座談會上企業最關心的是匯率，關心程度還更勝RCEP帶來的影響，希望政府能提出相關因對策。

沈榮津難得回到經濟部、再次與業者敘舊、聆聽業者談談近期遇到的問題、以及對RCEP的擔憂。他說，我、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫「三個大咖都來了」，面對台幣持續強勁走升，業者似乎重視匯率問題比RCEP的衝擊更多，沈榮津坦言，「一直都很關心匯率」，但這部分大家就一起再加油。

政院派出經濟三大咖來聆聽業者意見，沈榮津表示，業者都有感受到政府的重視，已經掌握第一輪RCEP對產業的影響，有些個別產業的意見，會請個別公會提出來，一起幫產業提出所謂的產業發展策略（position paper）。

經濟部次長林全能也表示，這次座談氣氛良好，大家都覺得應團結在一起。他說，幾大重要討論方向，包括因為RCEP降稅期程較長，這期間要努力的方向，像是產業核心能量要「自強」，包括研究開發、產品差異化等，還有時間來調整因應。

(工商 )