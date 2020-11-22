世界各地曾傳出不少因為輪胎充氣爆炸，導致死亡悲劇，而這起意外發生在大陸四川，一名汽車維修工廠的老闆娘，正在幫一台貨車的輪胎充氣，沒多久卻傳出爆炸巨響，一旁6歲的兒子，全程目睹一切過程。

這間位於四川樂山市的汽車維修工廠，傳出爆炸意外，原本老闆娘扶著貨車輪胎，正在充氣，老闆才剛走到老闆娘身邊，就突然爆炸，輪胎噴飛到高空，過了幾秒才掉落地上，而老闆娘也當場慘死，意外來的太突然，嚇壞所有人。

而老闆娘6歲的兒子，剛好站旁邊目睹爆炸過程，最後看到媽媽躺在地上，沒有生命跡象，不斷哭喊「媽媽」！現場令人相當鼻酸，事後因為驚嚇過度，男童也送往醫院治療。輪胎爆炸的威力非常驚人，輪胎行老闆形容「威力堪比手榴彈」。

今年初馬來西亞也曾發生一起輪胎爆炸，導致一人死亡的意外，一名汽車維修員工，當時正在幫一台貨車輪胎充氣，也是一個瞬間傳出巨響，輪胎突然爆炸，汽車維修員工遭輪框擊中，當場頭骨破裂身亡。

(中時新聞網)