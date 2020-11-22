大陸國家主席習近平在今年線上舉行的二十國集團(G20)峰會上發表講話說，中方提出建立基於新冠病毒檢測資料、國際統一通用的健康碼互認機制。

綜合陸媒報導，習近平在G20峰會視頻會議上表示，習近平強調，要加強政策、標準對接，搭建快捷通道，便利人員有序往來。中方提出建立基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制，希望更多國家參與。

不過在國際相互認證機制上要使用哪個平臺，習近平沒有進一步說明。在何種基礎上進行資料交換，在運作時也會是個不小的問題。

習近平表示，當前全球疫情仍在蔓延，一些國家面臨第2波疫情威脅，各國抗疫情、穩經濟、保民生之路任重道遠。支持二十國集團繼續就便利人員往來和貨物流通開展機制化合作，搭建全球合作網絡。

他指出，構築全球抗疫防火牆，先要做好各自疫情防控，加強交流合作，向其他國家施以援手，支持世界衛生組織協調整合資源，公平有效分配疫苗。

「健康碼」系統在中國大陸自今年春天開始實行，每個城市都會在微信或支付寶社交網路上創建自己的系統，要求本地人員和外來人員在此系統中註冊並顯示其所在城市的健康碼。健康碼會收集持有人所去過的地方的資料，並且從流行病學的角度，根據這些區域是否安全，顯示顏色。顏色共3種：綠色、橙色和紅色。只有健康碼為綠色時，才能出入大樓、使用公共交通、參加活動、出入公共場所。

如果資料表明您得了病並且可能對他人構成潛在的威脅，那麼您將收到一個紅色的碼，禁止出入公共場所。

(中時新聞網)