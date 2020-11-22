即將迎來黑色星期五以及感恩節，隨著冬天的腳步越來越近，讓民眾想買熱騰騰的飲品暖暖身子。不少咖啡廳配合感恩節，紛紛祭出咖啡「買一送一」活動，丹提、伯朗都宣布參戰！其中連鎖咖啡店龍頭星巴克咖啡更推出感恩節連2天買一送一。
星巴克推出「冬日指定飲料好友分享日」，在活動時間（11月26日至11月27日）連二天，只要在11：00至20：00單筆購買兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯將由星巴克招待。不過活動並不適用耶誕季節飲品，如太妃核果風味那堤與烤蘋果風味系列飲品。
丹提咖啡也特別在11月26日（四）感恩節當天祭出「感恩有你 非你莫屬」咖啡買一送一快閃活動，只要在活動當日至全台門市，出示LINE官方帳號的優惠券條碼，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。
另外，丹提咖啡表示，在指定活動期間（11月21日至12月31日），只要拍攝「丹堤聖誕杯」後上傳官方instagram，活動結束後會抽出三位幸運兒，可獲得價值85元的飲品券7張。
伯朗咖啡指定分店在11月也固定設有周一、周日咖啡分享日。每周三更推出咖啡「愛心分享日」，只要購買任一飲品可享+10元可多1件，所得10元會捐贈到「金車X家扶兒少獎學金」，邀民眾一起做公益。
(中時新聞網)
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