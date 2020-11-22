美國零售業聯盟（NRF）和研究機構Prosper Insights & Analytics的年度調查顯示，在年底假期採購的民眾裡，42％較其過去習慣採購的時間提前進行。NRF預期美國人年底花費將減少5％，讓整體假期消費額不到300億美元。

迄11月初止，59％民眾已開始進行採購，高於十年前的49％。按平均值計算，僅26％已完成採購。

由於民眾提前採購禮物以避開人潮，商家早在10月初已開始推出促銷優惠來吸引消費者外，還增加庫存並加強店面與線上銷售的服務品質。

在疫情威脅下，NRF總裁兼執行長謝馬修（Matthew Shay）說，零售商強調他們會給消費者與員工提供安全的購物與工作環境。因為調查顯示，高達七成民眾認為若商家做好防疫措施，會讓他們在購物時感到安全。

NRF已發起名為「新假期傳統」的消費者教育運動，鼓勵民眾注意購物安全和提前購物而不要跟大家擠在一起。

在採購上，54％民眾選購服飾，成為最受歡迎的禮物項目。49％表示選購禮券，為第二受歡迎項目。37％為玩具，34％為圖書，28％為美食或糖果。

NRF預期今年民眾假期消費金額，平均每人較去年減少5％至997.79美元。

其中花錢為家人、朋友與同事買禮物的預算平均每人約650美元。像食物、賀卡與裝飾等非禮物的節日採購額約230美元。其他為自己和家人的非禮物採購額約117美元。

雖然預計整體消費金額不到300億美元，但花費仍然高於五年平均值。

即使網路購物繼續是最多人選擇的年底假期採購方式，但在選擇網購的民眾裡，仍高達44％會在11月底感恩節到12月底耶誕節之間，各個傳統假期內到實體店面購物。

(工商 )