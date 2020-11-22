第57屆金馬獎頒獎典禮21日圓滿落幕，納豆（林郁智）憑《同學麥娜絲》拿下男配角獎，但在上台發表感言時，卻忘了提到一直陪在他身旁的女友依依，今（22日）他特別再發閃文，向對方甜蜜告白。
納豆表示，經過一整夜的狂喜後，心情終於恢復平靜，回想起昨日上台領獎時刻，「真的心中會一片空白，看著上面致詞倒數秒數更是讓人慌亂，我居然忘了謝謝對我最重要的人，我的女友依依。」
納豆透露從得知入圍後，自己一直有不小的得失心，而依依總是在一旁陪他照顧他，有天晚上兩人一起看電視時，對方默默拿出一條紅內褲，上面有她親自繡的「納豆得金馬」，沒想到後來真的成真，讓納豆甜蜜形容那是充滿魔法的五個小金字，「這個魔法讓我飛進了金馬的殿堂，真心感恩。」
最後，納豆也不忘感性一番，對依依告白：「謝謝妳包容著我的自卑脆弱，總在我生命中給我溫煦陽光。在我傷痕累累時給我溫柔相伴。」並放閃直呼私下愛稱：「謝謝阿鼻，愛妳啦。」閃瞎眾人。
另外，納豆又加碼PO出昨晚和導演李安的自拍，原本第一張李安還是露出溫柔微笑，沒想到他看到納豆嘟嘴拍照後，竟對他說：「你剛剛嘟嘴，我也要來一張！」才有了第二張李安難得賣萌照，被網友大讚超可愛。
(中時新聞網)
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