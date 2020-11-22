民進黨政府將於明年開放萊豬進口，引爆「秋鬥」6萬人上街抗議。資深媒體人羅友志表示，民進黨得到「年輕人」的心，卻失去了「年輕爸媽」這個族群。

羅友志在臉書貼文表示，民進黨或許得到「年輕人」的心，但是卻失去了「年輕爸媽」這個族群！在「秋鬥」現場觀察到的現象，多的是30～35歲的父母親牽著4～10歲孩子走上街頭。試著問為什麼在疫情的時候，願意帶著小孩子出來跟人群在一起？大部分給他的答案是：「我不想要孩子生長在有毒的環境…」更訝異的是，本來以為這些孩子懵懵懂懂「跟著出來」，訪問他們卻每個人都知道：「我不要有毒的豬啊…」

可見，每個來自「年輕爸媽」的家庭成員，都是「有備而來」，早早在家庭教育裡面，就給孩子正確觀念：「現在，政府要給我們吃的東西，不再安全！」

羅友志認為，也許「秋鬥」沒有衝撞、沒有激情的晚會，但是這群「年輕爸媽」默默在餐桌前的親子對話，這種力量，可能正在蔓延「不相信政府」的火種...。#有政府真擔心。

網友回應說：「友志哥，我一家五口也在現場喔。」、「我家年輕人也跟我走完全程喔。」、「家長的想法，為了生活我可以忍，但讓我孩子吃有害物質就不行！」、「是真的，看到不少年輕爸媽。」、「不會好奇這些30～35歲的人，在年初1/11號時，有多少人投給了他們現在站出來反對的對象嗎？」

(中時新聞網)