陽明交大明年合併 校長候選人出爐：李友專、林一平及林奇宏 22:252020/11/22 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部今天宣布陽明交大3位校長候選人。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陽明大學與交通大學明年2月合併，校長遴選小組今天公告第一階段校長候選人名單，共有3人，分別為台北醫學大學資訊所特聘教授李友專、交大資工系終身講座教授林一平、交大台灣聯合大學系統副校長林奇宏。 依作業期程，預定於12月中旬邀請第一階段校長候選人向兩校師生說明其治校理念後，於12月23日及24日兩日由兩校到校服務滿1年以上之編制內專任教師、研究人員及專業技術人員針對第一階段校長候選人行使同意權，通過同意權門檻者，為第二階段校長候選人。 (中時 ) #校長 #校長候選人 #候選人 #階段 #大學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽明交大明年合併 校長候選人出爐：李友專、林一平及林奇宏 22:252020/11/22 生活 知名直播主林揚竣 贊助雲林小五學童學費 22:532020/11/22 寶島 南投客家8萬人 兼有四海大平安 18:012020/11/22 寶島 喬州密州圖翻盤 川普雙雙遇挫 04:102020/11/22 國際大事 陳昊森端莊不失趣味 林柏宏珠鍊剛中帶柔 04:102020/11/22 娛樂新聞 關懷盃》誓言3年擦亮紅葉招牌 校長方穎豐盼重現榮光 18:332020/11/22 體育 新埔國中「伯玉堂」揭牌 新竹縣長楊文科主持 15:592020/11/22 兩岸 500尊玄天神像繞境新北 侯友宜獻禮祈平安 20:372020/11/22 生活 57金馬慶功／《怪胎》入圍6項全槓龜 導演廖明毅「再拍就好」約林柏宏當新片男主角 07:482020/11/22 娛樂 紅葉少棒復仇成功 奪關懷盃隊史首冠 17:392020/11/22 體育 生活熱門新聞 驚悚外送！附餐「清秀妹子照」 嚴重後果千萬別吃 - 生活 私帶飛機餐入境遭罰20萬 女「一句話反擊」成功撤銷罰單 - 生活 男凌晨叫熊貓驚見餐盒黏「妹子照」 網看急勸：快翻面 - 生活 《皇家傳承》遭檢舉又被稽查 宅神：方丈為人很小心眼的 - 生活 陳慧蓉任NCC鑑定人惹議 文大傳院出面回應 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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