陽明大學與交通大學明年2月合併，校長遴選小組今天公告第一階段校長候選人名單，共有3人，分別為台北醫學大學資訊所特聘教授李友專、交大資工系終身講座教授林一平、交大台灣聯合大學系統副校長林奇宏。

依作業期程，預定於12月中旬邀請第一階段校長候選人向兩校師生說明其治校理念後，於12月23日及24日兩日由兩校到校服務滿1年以上之編制內專任教師、研究人員及專業技術人員針對第一階段校長候選人行使同意權，通過同意權門檻者，為第二階段校長候選人。

(中時 )