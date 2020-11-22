針對今(22)日秋鬥大遊行部分團體及人士表達此次開放萊克多巴胺豬肉政策的疑慮，農委會表示，已聯合跨部會做好進口肉品查驗、豬肉及其產品的產地將清楚標示、推動校園午餐全面使用國產肉品，並全面盤點國產豬肉上下游溯源並規劃妥適管控措施，共同確保消費者食肉安全。

農委會表示，為加速產業轉型全面升級，已研提為期4年的「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」，並於11月提送行政院審議，整體經費超過130億元。整體計畫將自110年起展開各項工作，包括保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制納保增加保費補助、策略性擴大出口拓銷台灣豬、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級、輔導養豬場現代化轉型升級、提升進口肉品萊劑查檢量能與產地標示查核、鼓勵業者標示並使用國產畜產品、多元整合行銷養豬產業等8大項目。

農委會說明，政府已聯合跨部會做好進口肉品查驗與安全把關，豬肉及其產品將清楚標示產地、推動校園午餐全面使用國產肉品，讓消費者獲得資訊透明及選擇的權利；農委會也與衛福部、教育部緊密合作，全面盤點國產豬肉上下游溯源並規劃妥適管控措施，讓全國消費者吃得安心又健康。

(中時 )