空軍花蓮基地第26作戰隊上校隊長蔣正志駕駛F-16戰機，17日傍晚6時失事於花蓮外海，目前軍方已標定戰機位置，正準備進行打撈之際， 26隊今(22)日又驚傳一名機工長，在營內寢室輕生，至於是否與蔣正志墜機事件有關，空軍花蓮基地強調與「1117案」無關，僅表示該名機工長今年5月因個人因素導致心緒不穩，但詳細情仍待進一步了解中。而26隊連續發生憾事，花蓮空軍基地氣氛陷入低迷，軍方憂心士氣遭打擊，已派出心理輔導員到機場，替所有空軍進行輔導。

機工長傳出輕生，空軍司令部今(22)日表示，本屬花蓮基地黃姓士官長，本日晚間於營內自我傷害，單位官兵發現後立即送到國軍花蓮總醫院急救，惟仍宣告不治。

空軍司令部指出，黃員是負責地面裝備，與此次戰機失事無關，籲請外界勿臆測；另本部已責派幹部陪伴及協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因，同時要求各單位加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以免類案再生。

上校飛行官蔣正志駕駛的F-16戰機（編號6672），本月17日傍晚6時5分，自花蓮起飛執行表定夜航訓練，起飛2分鐘後失聯，目前仍在搜索中。戰機失聯後，國軍整合軍民、政府各項資源展開第一階段搜救任務，在大家共同努力下，昨天順利在光點消失處東北方約1浬（花蓮機場060方位9浬）、深度約1000公尺處，確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）信號（37.5kHz）；同時也在附近海域，發現多處水下金屬反應，讓搜尋、定位任務有重要的發現。

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