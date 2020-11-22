於10月底剛卸貨的女星安以軒，喜得女兒「娃寶」；娃寶出生時，安以軒還以吃醋的口氣說：「等了十個月終於看到陳先生的小情人「娃寶」…嗯…我認輸了！你比我好看。」現在一兒一女湊成一個「好」字的她，四口之家，十分幸福美滿。

目前正在坐月子的她，在自己的臉書上傳了一張截圖寫道：「是我，只是我是新手…要摸索一下」。原來安以軒也跟上流行，開了自己的IG帳號並上傳了圖片和限時動態。

安以軒坐月子不忘自拍賣萌 (圖/ 翻攝自IG/ ann09.29 )

限時動態中，只見安以軒的狀態非常好，對著鏡頭眨眼賣萌、手比愛心，同時還在動態畫面上寫著「乖乖的坐月子」；許多粉絲看到安以軒的好狀態，猛讚天生麗質果然就是不一樣，看起來好像洋娃娃。

好友陳喬恩也去月子中心探望安以軒與女兒 (圖/ 翻攝自安以軒微博)

好友陳喬恩日前也去月子中心探望安以軒與娃寶。陳喬恩看到本尊之後，直呼寶寶的顏值高，確實比媽媽美，只是等到自己要分享照片時才突然驚覺，忙著拍娃寶的她，竟然忘了和媽媽安以軒合照，之後還解釋：有了娃寶，誰還看媽媽；安以軒更吃醋說：「妳們很誇張耶，明明我才是主角。」一來一往的對話，兩人的好交情顯露於無形。

(中時新聞網)