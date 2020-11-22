動畫《湯瑪士小火車》是不少人的童年回憶，因大受孩子們歡迎，2018年就曾推出新電影《湯瑪士小火車：環遊世界大冒險》，而近年來吹起一股真人版風潮，也讓片商決定將《湯瑪士小火車》改成真人版電影，然而消息一出，網友卻一片哀嚎，「小孩子能看嗎？」

《湯瑪士小火車》雖然受到兒童們歡迎，但因為將火車用擬人方式呈現，車頭甚至是一張人臉，讓許多大人感到毛骨悚然，還因此出現不少迷因梗圖，然而最近《湯瑪士小火車》確定要翻拍真人版電影，還是由《末日之戰》的導演馬克福斯特（Marc Forster）執導，也讓外界譁然。

事實上，馬克福斯特拍攝過各種不同風格的作品，無論是溫馨的家庭片《摯友維尼》，還是特務片《007量子危機》，甚至是小說改編電影《追風箏的孩子》，各種類型的電影都難不倒他，馬克福斯特會如何呈現真人版的《湯瑪士小火車》，也十分令人期待。

網友將男人的臉P在火車頭上。（圖／翻攝推特）

這個消息對網友們來說似乎是場惡夢，還有網友將一張男人的臉P上火車頭，當湯瑪士小火車真的出現在現實中，恐怕有點令人害怕，網友們紛紛直呼，「我無法想像」，然而也有人好奇馬克福斯特和《湯瑪士小火車》將會擦出什麼火花，「蠻期待會變成什麼樣子」。

(中時新聞網)