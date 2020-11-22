知名直播主林揚竣 贊助雲林小五學童學費(影片讀者提供)

日前發出ㄧ封求援信，盼能修復殘破家園的雲林小五學童，今日再獲得知名直播主林揚竣，允諾贊助學費到高中畢業，林揚竣表示，幫助林小弟弟是應該做的事，他也呼籲企業主能伸出援手，讓台灣需要的家庭能得到幫助。

雲林台西鄉林姓小五男童與8旬曾祖母、祖母及體弱多病的姑姑相依為命，住家因殘破不堪，日前寫信向當地台西鄉溪頂村長村長林錠玉求助，獲當地慈善團體募款並邀集50多位志工齊力修繕。

台灣壽桃集團董事長，亦是知名直播林揚竣獲知這項消息後，立即聯絡溪頂村長和林小朋友就讀的尚德國民小學校長林文源，表達願意從今以後到高中畢業，全額贊助林小弟弟的學費開銷。

林揚竣表示，他希望林小弟弟能安心上學，透過教育來改善家庭環境，也唯有教育能讓貧困家庭有脫困的機會。

他進一步說，與其給魚吃，不如給他釣竿和補魚的技巧，能讓林小弟弟有出頭機會，未來能面對更多的挑戰。

對於學費的贊助方式，尚德小學校長林文源表示，學校有林小弟弟的「學生儲蓄就學專戶」，林董事長贊助的學費，會直接挹注到專戶，專款專用於支應林小弟弟的學費之用，等到林小弟從國小畢業後，校方會將專戶移交到他就讀的國中、高中。

校長指出，林董事長贊助學費是很好的方式，因為林家的狀況特殊，過去曾發生無所事事的林父，因要錢花用對母親家暴的紀錄，如果把錢捐給林小弟，恐怕外界的善款也會落入父親的手裡。

對於林小弟弟的境遇，溪頂村長林錠玉說，小弟弟從小就是阿嬤帶的，他爸爸因酒駕在監服刑，阿嬤身體也不好了。

據了解，林小弟的阿嬤已64歲了，是全家支柱，這間10多年鐵皮屋，靠著替人修衣服，補貼家用。

家中還有85歲的曾祖母要照顧，一家人靠老人津貼和低收補助，一個月一萬多過日子，沒有修房子的餘力，所以他才向當地的慈善團體求援。

村長除感謝林揚竣的義舉，並呼籲各界能關注弱勢家庭的遭遇，地方資源有限，能做的不多，但有愛心的企業願意出手幫方，他十分感動。

(中時新聞網)