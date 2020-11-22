大眾交通工具帶給人們便利，但方便可不是拿來讓民眾當隨便！一位女網友崩潰表示，在搭乘公車時不斷被身後散發的濃濃臭味吸引，轉頭卻見到怵目驚心的景象。一位大媽竟橫躺在後座，赤著雙腳貼在窗邊，讓她傻眼直呼「怎麼會有這種素質！」

「我要瘋了，後面那位大媽是怎樣。」原PO在臉書社團「爆怨2公社」上表示，在搭乘公車時身旁有位大媽直接將腳翹起來，完全不在乎身旁其他乘客的感受。後來大媽發現原PO似乎想拍照，就轉而坐到原PO地後排座位，但依舊忘情霸佔2個座位，將雙腿抬得更高，緊貼著窗口。不得已下，原PO只好用自拍拍下這位大媽的惡劣行徑。

照片可看到，大媽自在地翹著雙腳，並緊貼著公車後排車窗，不僅傳出陣陣惡臭，還可看到大媽指甲還有陳年灰指甲，噁心指數破錶。原PO指出，有幾個乘客原本也想要坐後面的位子，但看到大媽這模樣後直接傻眼。原PO怒批「超沒公德心而且味道很濃，怎麼會有這種素質！」

貼文一出，網友也紛紛表示「好噁心，沒公德心，誰要聞她的臭腳丫，」、「感覺味道都飄出螢幕了」、「這個帶N95沒用，太毒了」、「竟然有這種水平的人⋯⋯」、「好噁心！缺德耶！不知道公車是公共汽車嗎！髒死了，又不是自己家」、「 難怪有時候覺得椅背都臭臭的，還找不到味道來源」。網友建議原PO，遇到這種情況要去跟司機投訴，讓他制止乘客的不良行為，最好司機能夠緊急煞車一下，讓大媽摔個狗吃屎。

(中時新聞網)