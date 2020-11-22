秋鬥大遊行登場，從凱道遊行至民進黨中央黨部，民眾訴求包括反美國萊豬進口及反對中天關台，主辦單位評估6萬人參加。PTT網友認為，看到遊行人數，感覺民進黨2022很不妙，可能再次上演2018年的慘劇。

有PTT網友表示，看到人數感覺很不妙，自己替民進黨感覺很不妙，一想到民進黨2022年的地方選舉，可能會再次上演2018年的慘劇，心裡愈就來愈沉重，只能說，願大家一起找到能相互理解的可能性。

網友回應表示，「國民黨說6萬人」、「天氣那麼熱，去真的要有熱情。」、「人明明就不少啊，綠粉是不是都瞎了眼啊！」、「有啦！人數算不少，剛下午1點多，凱道、自由廣場加一加保底有3萬。」

不過也有網友認為，「因為不是空拍圖，不知道兩廳院中間那塊是什麼情況，你這張圖只能證明牌樓與國圖中間那一段是滿的，還有牌樓另一邊也有人，這樣算算頂多5000平方公尺（還沒扣掉車道分隔線與牌樓），1平方公尺就算站2個人也只有1萬人。」、「連景福門都包不太起來。」

(中時新聞網)