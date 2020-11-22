高市警三民一分局三民派出所日前接獲73歲的吳姓老翁報案，聲稱自己的機車遭竊，希望警方協助尋車，但經過警方不斷尋找，不厭其煩將附近社區全部找過一輪，最終竟發現是烏龍一場，老翁的愛車並沒有被偷，而是他迷糊，忘了他將車子停在隔壁巷子。

吳翁報案時表示，前一天中午他外出返家後將機車放在自家門口，之後便未再使用過機車，沒想到隔日上午要騎乘時卻發現愛車不見，以為遭竊嫌騎走，所以趕緊向警方報案尋求協助。

因為吳翁住家前並無監視器，警方隨即擴大調閱周邊監錄系統，多方比對後，確認最後一次監視器影像中的駕駛確實是吳翁沒錯，且地點離吳翁家中不遠，因此懷疑可能是吳翁記錯停放位置，便開始繞巡整個社區街頭巷尾查找，警方終於在吳翁住家的隔壁條巷子找到他的愛車。

吳翁得知愛車下落時驚訝表示，完全沒印象車子為何停在該處，才回想起前一日與友人聊天後太盡興，一時忘記把車停在此處，他相當感謝警方協助，也為自己的疏忽造成烏龍感到抱歉。

高市警三民一分局呼籲，民眾到陌生處停放機車時，應謹記停放位置，必要時可以用手機拍照以防忘記，若有發生找不到汽機車停放位置或物品遺失的情形，隨即撥打110，警方將24小時提供協助。

(中時 )