華原朋美曬出健身照，氣色、精神看來都不錯。（圖／翻攝自華原朋美推特）

曾在90年代紅極一時的日本女歌手華原朋美，去年以44歲高齡未婚生下一子，一度爆肥24公斤，讓網友驚呼認不出，今年她則突然與合作20年的事務所解約，傳出她其實是被解雇，且常處於精神恍惚的狀態，而近日她公開近況，不但精神看來不錯，整個人也瘦了一圈。

華原朋美近日在推特曬出健身照片，配文寫下：「今日已第20天做運動，肌肉痛好辛苦，但一定會堅持做。」只見她氣色不錯，整個人身形纖瘦許多，似乎甩肉不少，另外，她還PO出一段教小女孩彈琴唱歌的影片，看起來精神、情緒都很穩定，沒有傳言所說的精神恍惚。

華原朋美產後一度爆肥，之前還痛哭拍片向好友道歉。（圖／翻攝自華原朋美YouTube）

華原朋美與事務所解約後，被爆是她年輕時開始濫用精神藥物和安眠藥，工作時都是精神恍惚，近2年處於不能工作的狀態，才會被炒魷魚，但她受訪堅稱自己是因為受到新冠肺炎影響沒工作，才決定解約，也否認有濫用藥的習慣。

不過，她事後曾目光呆滯地拍YouTube影片，加上她懷疑保母虐待自己兒子，一怒之下開除對方，後來又坦言是自己誤會了，痛哭拍片向介紹人小提琴家好友高嶋知佐子道歉，使得她的精神狀況再度被熱議，如今近照曝光，看起來似乎已經重新振作。

(中時新聞網)