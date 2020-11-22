《共同社》22日報導，日防衛省已拍板設立「經濟安全保障情報企劃官」一職，專司軍民通用的尖端科技之情報蒐集與保護，其預算已編入下一年度的國防預算之中。

防衛省發言人石川武表示，設立該職缺是為了「了解哪種尖端科技最為重要，並扶植、保衛此一技術，此為未來工作重點」。

消息人士則透露，由於人工智慧(AI)、量子科技、3D列印等科技具有軍民通用的特質，設置於防衛政策局的室長級企劃官，將蒐集、分析這類技術的國內外情報，並制定安全政策。

如果企業涉及「軍民通用」科技的對外貿易，「經濟安全保障情報企劃官」也會透過防衛裝備廳提醒民間留意。

然而，這番話背後卻顯示對於中國大陸尖端科技的蓬勃發展所產生的危機感。報導認為，「經濟安全保障情報企劃官」的設立目的，除確保日本能取得成為全球霸權的尖端科技外；另一方面，則是避免尖端科技遭中國大陸竊取，或是為中國大陸所領先。

特別是大陸正積極推動軍民通用，協助民間企業將擁有的尖端科技運用於軍事領域之中。此外，大陸駭客也橫行於網路之上，竊取各大企業的智慧財產權。

事實上，大陸推動的《中國製造2025》就是針對高科技所制定的發展戰略。透過與民間合作，聚焦於人工智慧(AI)、量子計算科技與大數據等科技的軍民通用。

因此，為確保日本在相關技術的領先與避免科技外流，日方除將與美國同步制裁華為，也設立「經濟安全保障情報企劃官」掌握該領域的動態並「超前部署」。

(中時新聞網)