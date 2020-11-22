美豬將在明年開放進口，但日前衛福部長陳時中表示，就算無法完成查廠，美豬仍然會開放，不過開放不等同會讓它進來，怎麼大家講的好像「我們強拿著肉要灌到大家嘴內？」但根據一份最新網路民調結果顯示，絕大多數的網友並不認同陳時中所言。

陳時中日前受訪時表示，認為開放是一回事，但若不符合國內的安全衛生標準，仍不會讓它進來，怎麼現在好像被講的我們強拿著肉要灌到大家嘴巴內？並指出，不是所有美豬美牛都能進口，相關的安全衛生標準要符合我們的規範，否則就是退運、銷毀，這部分廠商必須要去衡量。

針對是否認同陳時中日前這段發言，入口網站《YAHOO》進行了一次網路投票， 投票時間從11月20日至25日，截至22日晚間11時30分，已有2000多名網友投票，最新結果顯示，不認同陳時中所言的網友佔壓倒性優勢，有2543票，而認同的網友則有199票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

不認同陳時中所言的網友表示，「不該進口不健康的食物」、「問題是我不知道吃到是否是萊豬」、「沒做好源頭管理及標示，個人是要如何選擇，請時中部長教一下」、「政府開放進口有毒疑慮食品卻叫人民自己選擇，那養你這種政府幹嘛」。

認同陳時中所言的網友則表示，「你有選擇不吃的權利」、「這是多邊貿易談判的結果，不吃就好了」、「買東西本來就會看清楚內容」、「民眾本有自由選擇權利」。

(中時新聞網)