泰國女星平采娜當年因演出校園純愛電影《初戀這件小事》走紅，因清純外貌和鄰家女孩氣質，而有「國民初戀」的封號，近日她在新片中又穿上學生制服，完全重現當年的「小嵐」，讓許多網友看了暴動直呼：「夢回初戀了。」

近日，平采娜新電影造形曝光，28歲的她紮起馬尾，再次穿上白色學生制服，搭配蝴蝶結，和當年《初戀這件小事》小嵐的造型幾乎一樣，驚人的是過了10年，她同樣散發清純水靈氣質，高顏值依舊，讓不少網友看到新造型後，激動狂讚「感覺一直沒變，好漂亮」、「這就是傳說中的初戀臉」、「太好看了吧」、「沒有變啊」。

平采娜新片造型再穿學生制服，讓網友激動直呼都沒變。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

平采娜2017年曾爆出和男子在汽車保養廠玩車震，當時還有影片在網路瘋傳，對一直給人清純形象的平采娜而言是一大重擊，甚至傳出她打算退出演藝圈，但她鄭正否認烏龍傳聞，強調自己非影片中的人，而她的家人也立刻站出來力挺，並提供不在場證據，澄清她一直在家中洗車，根本沒去過汽車保養廠，才還她個清白。

後來平采娜轉大人，改走性感路線，不但火辣身材驚艷外界，她也挑戰更多戲路，演過變性美女、嗆辣渣女等，演技皆受到肯定，近年被譽為全亞洲戲路最廣的女藝人之一。

(中時新聞網)