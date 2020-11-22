年度秋鬥圓滿落幕，消基會執行董事及志工於今(22)日遊行身穿消基會工作背心、手持「反萊豬百萬連署的QR-Code」標語，希望民眾能一同響應連署，告訴政府人民不要萊豬的立場，截至今晚連署人數已逾14萬人。

本次遊行中，消基會團隊會身穿消基會工作背心、手持「反萊豬百萬連署的QR-Code」標語進場，希望看到消基會團隊的消費者們踴躍參與連署，並轉傳、分享親朋好友，讓消基會百萬連署活動早日達標，讓強烈民意早日傳進政府，使其政策改弦更張，真正維護消費者健康權益，截至目前連署人數已有14萬人。

消基會表示，在只有一天的遊行活動之後，這股民眾的力量，不應該散去，消基會呼籲參加遊行的民眾以及廣大的消費者，仍然可以透過消基會官網，上網連署「拒絕萊豬」的活動，希望透過民眾自主發聲，告訴政府「我們堅拒萊豬（牛）進口台灣」的立場，政府應向民意低頭，不讓萊豬進口。

(中時 )