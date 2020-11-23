年輕人出社會後想靠自己在都市買房子是越來越困難，不少人更成為「月光族」連存錢都成為困難，近日知名製作人卻在節目中自曝「省錢心法」，話說當年自己只領23K底薪，靠著存錢秘技「報公帳」，成功在30歲就買下一間房。不料卻遭網友砲轟：盜用公款還大言不慚。

近日由Melody 和沈玉琳主持的節目《11點熱吵店》邀請到梁赫群等來賓，沈玉琳開頭就直指身為星二代的梁赫群有「出門不帶錢包」的省錢怪癖。梁赫群也坦言「為什麼出門要帶錢包？因為又沒有花錢的地方啊。」並透露自己就是月薪領23K，在30歲就能買房的代表。

梁赫群表示，自己當年從基層做起，就是領底薪23K，但他驕傲地說，自己出去一毛都不用花，出門只要記得「公司的統一編號」，就可以過活，而這些還都業界前輩傳授下來的「心法」。當年身為助理的他，常幫忙公司訂便當，他就會跟店家拿空白的收據，訂60元的便當，再報80元的帳。

梁赫群說，舉凡各種道具採購、日常生活用品，只要能開統一編號，並且能拿空白收據的店家，就會進去消費，更看著沈玉琳說「當年我師父入行3個月就換車了」。沈玉琳則解釋，老闆也沒有那麼蠢，不知道下屬私下A錢行為，但他表示「他知道，他也不在乎，因為老闆也是這樣A出來的。」沈玉琳總結「人世間沒有不A錢的執行製作」。

不過網友反而砲轟梁赫群的省錢「心法」，實質上恐要面臨「刑法」，驚呼「根本是挪用公款！」網紛紛表示「難怪電視台都連年虧損，就是養了這群…」、「公司沒告他就洋洋得意拿出來說嘴，難怪台灣的道德越來越低」、「這種事蹟也拿出來講，真是世風日下」、「他充分展現了何謂大言不慚」。但也有網友說「星二代，住家裡，報公帳，挪公款」、「影2代加綜藝人物講的話聽聽就好，最好靠省那幾十元30歲可以在都會區買房啦」。

(中時新聞網)