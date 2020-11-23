宜蘭縣五結鄉錦草5路一棟住宅，22日晚間11時許發生火警，火警傳出有2至3人受困，宜蘭縣消防局緊急派遣羅東等消防分隊前往現場灑水灌救，1女輕微嗆傷送醫，另有2女自行逃出，火勢在11時43分獲得控制。

宜蘭縣消防局表示，接獲火警通報後不久，有民眾來電稱2樓陽台有1民眾待援，建物未看到明火，但有濃煙竄出，警義消抵達現場後，以架梯方式從2樓陽台救下受困女子。

另有2名女子自行逃出，意識清楚，已由消防局送往醫院預防性就醫檢查，火警發生原因待查。

(中時 )