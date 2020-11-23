宜蘭五結民宅傳火警 1女嗆傷送醫 00:022020/11/23 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭五結民宅傳火警 1女嗆傷送醫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣五結鄉錦草5路一棟住宅，22日晚間11時許發生火警，火警傳出有2至3人受困，宜蘭縣消防局緊急派遣羅東等消防分隊前往現場灑水灌救，1女輕微嗆傷送醫，另有2女自行逃出，火勢在11時43分獲得控制。 宜蘭縣消防局表示，接獲火警通報後不久，有民眾來電稱2樓陽台有1民眾待援，建物未看到明火，但有濃煙竄出，警義消抵達現場後，以架梯方式從2樓陽台救下受困女子。 另有2名女子自行逃出，意識清楚，已由消防局送往醫院預防性就醫檢查，火警發生原因待查。 (中時 ) #火警 #宜蘭縣 #消防局 #民眾 #縣消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 癡漢隨機騷擾國中女 校安通報警火速逮人 09:322020/11/21 社會 被告知中獎疑詐騙 幸運兒喜獲轎車 04:102020/11/21 地方新聞 29歲女「畢羊單攻」罹難 父怒批主揪沒保險 網：湊車錢而已 12:202020/11/22 社會 網戀聯合國戰地醫生 女險遭詐1萬美元 17:132020/11/21 社會 苗栗鐵皮屋暗夜大火 疑電線起火幸無人傷亡 09:072020/11/21 社會 員林84歲「保安堂」納縣定古蹟 確定保留 15:422020/11/21 寶島 草屯垃圾場傳火警 悶燒多日火勢已控制 18:512020/11/22 社會 台南崑山科大教室竄濃煙火警 無人受困 15:132020/11/21 社會 國旅9人座包車 上山下海隨你 04:102020/11/22 地方新聞 惡狼闖民宅性侵2女 19年後一枚指紋揪出惡行 15:212020/11/21 社會 社會熱門新聞 獨》殉職F-16隊長人機尚未找尋獲 同隊機工長今驚傳輕生 - 社會 29歲女「畢羊單攻」罹難 父怒批主揪沒保險 網：湊車錢而已 - 社會 輪胎充氣一半突爆炸 6歲兒目睹母親炸飛慘死 - 社會 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 台大法律婆婆刻薄錄音曝光 網質疑「誰比較心機」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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