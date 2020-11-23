連晨翔新歌〈走遠了〉MV將於27日曝光。（華納音樂提供）

連晨翔新歌〈走遠了〉MV將於27日曝光。（華納音樂提供）

連晨翔將於27日推出新專輯《百分百》，首波主打〈走遠了〉MV邀請宋芸樺擔任女主角，兩人再續偶像劇《浪漫輸給你》緣份，一圓粉絲敲碗許久的夢想；此外，MV更請來晨翔的職棒偶像郭泓志客串演出，晨翔興奮表示：「當我知道他要來的時候，我真的既緊張又開心！我小時候真的是看他長大的！」拍攝結束，晨翔順利獲得郭泓志的署名簽名球，讓他直呼圓夢了。

連晨翔睽違一年推出全新作品，這次MV請來宋芸樺擔任女主角，晨翔則飾演「黑手」，MV安插不少《浪漫輸給你》中的彩蛋，兩人兩小無猜吃鹹酥雞的畫面，以及及晨翔對宋芸樺甜蜜的「摸頭殺」片段，巧妙重現偶像劇的經典片段！晨翔笑說：「在偶像劇裡我是飾演從沒吃過鹹酥雞的少爺；這次MV帶著芸樺來吃鹹酥雞，我突然有種『前世今生』的感覺。」

宋芸樺表示：「我們拍戲相處了五個月，本來以為他話很少，沒想到我們滿有話聊的！」晨翔則在一旁笑說：「怎麼大家對我的第一印象都是很難聊！」此外，這次更邀請重量級嘉賓、職棒「不死鳥」郭泓志客串，經過這次拍攝，大家才知道原來晨翔小時後曾經是棒球隊的一員，是如假包換的「棒球迷」。〈走遠了〉MV將於27日在YouTube連晨翔官方頻道首播。

(中時 )