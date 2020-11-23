2021年即將到來，在2020年無論遭遇過什麼酸甜苦辣都將成為過去，許多人會好奇明年運勢將會有什麼轉變？生活或職場上最怕遇到小人，星座運勢網站「星座喲」分享，以下3個星座在2021年特別需要防小人，才能避免面臨危機！

▍1.雙子座

雙子座在2021的上班年就諸事不順，只要不留意就容易出錯，辦事也容易繞遠路浪費時間，在上半年反而什麼都不做比較安全，多做多錯。雙子在2021年要特別小心身邊的人，尤其是非常信任的朋友和下屬，他身邊的人很可能會成為你的小人，間接的害到你。

▍2.摩羯座

尤其是年屆中年的摩羯座，在2021年特別忌諱插手管他人的事，如果跟自己無關，盡量不要去瞎攪和，不然很容易因此樹立敵人，然後反過來害到自己，許多事情都是互相牽連的，因此對待任何事情都要非常謹慎處理，2021年的小人也往往是在處理別人的事情時遇上。

▍3.雙魚座

雙魚在2021的考驗來自於感情方面，尤其是已婚的人，情感可能越來越淡，若不想辦法重燃熱情，很容易讓婚姻面臨危機，要小心一些亂給意見的人，自己也要好好的想辦法解決，挺過去就是牽手一輩子了。

(中時新聞網)