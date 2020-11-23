曖昧時最怕遇到玩弄感情的人，如果誤以為和對方交往了，兩人發生關係後卻被對方甩掉，絕對是個難以療癒的情傷。星座運勢網站「星座喲」分享以下5個星座的男人的渣男屬性特別明顯，太過肉慾又不談感情，常給人「只要肉體不要愛情」的印象，把對方玩玩就甩掉！

▍第五名：處女座

處女座的男人一旦被開發，就很容易壞得不可收拾，他們耍渣的時候可以玩得非常過分，因為他們個性強勢，所以非常敢玩，口味也很重，有時他會被肉體迷惑，誤以為喜歡上對方，事後發現其他對象更有感覺，又把上一個拋棄。

▍第四名：金牛座

金牛座的男人很重視肉慾，甚至常常有先滾床、後交往的狀況，他們執著於美食，也重視肉體的歡愉，這兩樣東西都能夠輕易牽動他的情緒，只要在床上合得來，就算個性不合他也無所謂，這種態度很容易讓女生有被玩弄的感覺。

▍第三名：白羊座

白羊座的男人很常誤以為自己很癡情，以為每段戀愛都很短暫只是因為沒緣份，其實問題常常出在他們自己身上，只要是辣妹、他看得順眼，常常就會想要跟對方試著交往看看，但交往後又不花心思經營感情，導致戀情常常很短命，讓人感覺被他玩玩就被甩了。

▍第二名：雙子座

雙子座年輕的時候通常都不知道自己到底要什麼，所以什麼都想去試試看，愛情裡也是這樣，通常看對眼就發生關係或交往，但不花心思經營感情，每段關係都很快結束，讓旁人覺得他就是喜歡流連於花叢，只要肉體不要愛情。

▍第一名：雙魚座

雙魚座無論男女都有過度浪漫的通病，喜歡幻想，甚至很像花痴，雙魚男只要燈光好、氣氛佳，就不太能控制下半身了。但雙魚男之所以會登上第一名，是因為他們明明就只想一夜情，卻會把這一切裝飾得好像一段無緣的虐戀，讓對方覺得又甜蜜又痛苦，之後雙魚男再找機會甩掉對方，讓對方傷透了心，成為第一名是實至名歸。

(中時新聞網)