【回憶殺】46歲女星林曉培當年以《煩》、《心動》走紅歌壇，名氣幾乎並駕齊驅同期的徐懷鈺，但她因酒後肇事重創演藝事業，如今13年過去了，昔日天后光環早已消失，現況令人感嘆。

林曉培自幼雙親離異，童年有段時光寄住外婆家，從小即發揮驚人的藝術細胞，擅長唱歌、跳舞和玩樂器，17歲飛往日本溫泉飯店駐唱4年，回到台灣後她繼續穿梭Pub駐唱，因緣際會得到發片機會，以首張專輯《Shino林曉培》出道，主打歌《煩》獲得大眾傳唱，更擊敗陳綺貞奪下金曲最佳新人獎；後來她代言罐裝咖啡廣告，推出印有個人圖像的紀念瓶身，被大批粉絲瘋搶，此時林曉培的聲勢如日中天，曾辦了三場近萬人的大型演唱會，被視為當時台灣最火紅的搖滾女歌手，常常被拿來跟徐懷鈺比較誰人氣最旺。

林曉培曾是人氣歌手，聲勢與徐懷鈺有得比。（圖／中時資料照）

好景不常，林曉培2007年與友人在夜店喝酒狂歡，無照酒駕撞死一名40初頭歲的女護理師，不慎毀掉一個幸福家庭，而她的酒測值高達1.1，幾乎是神智不清的狀況，不斷痛哭向死者家屬哭喊對不起。

即便林曉培展現再多悔意，仍喚不回無辜的生命，被宣判拘役50天、過失致死判處徒刑6個月、緩刑兩年，並揹負800萬的債務，事業一夕墜入谷底，而她的躁鬱症因車禍創傷壓力一度復發，得靠著藥物與宗教力量走出陰霾。

林曉培13年前無照酒駕闖禍，向死者家屬道歉致意。（圖／中時資料照）

為了償還鉅額債務，林曉培轉往港澳發展，拚命接活動還債，花了11年才償清，但昔日聲勢早已不復從前，感情也沒著落，至今仍未婚，根據《鏡週刊》報導，林曉培好長一段時間都自認是個無價值的人，去年發行新歌《交易》還考慮自費宣傳，無奈費用太高負擔不起只好放棄，復出之路困難重重，但她沒放棄一絲希望，坦言「我想唱回來，我會很努力。」並將演藝觸角延伸到舞台劇。

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(中時新聞網)