過去兩周台股在外資推波助瀾下，終於突破了7月的高點13031，而且一路竄高往上，當然最大功臣就是台積電，最高已達500元以上，這是過去從未有的景象，台股就一路走高到11/19的最高點13785，台積電果然是護國神山，即使後有三星追兵，但顯然三星要追上台積電還要幾年的時間，所以台股創新高絕對要歸功於台積電，台積電同時也引領了相關半導體族群蜂擁群起而攻，如封測的日月光、設備廠的均豪、我們前兩周推薦的光罩，也大約從29.5漲到了36.2，波段漲幅超過20%。

當然以目前現在的狀況而言，投資人或許會擔心已經接近萬四的關卡，大盤會不會已經漲高？會不會有大幅回檔？能再買股票嗎？首先大家要知道股市行情跟資金、景氣、籌碼這三大面向脫離不了關係，近半年新台幣從31元升值到近期的28.5，代表熱錢湧入，所以市場上資金不虞匱乏。

儘管上半年外資賣超7000多億，但卻由內資撐起這個盤面，11月開始有外資的落後買盤，造成行情一發不可收拾，基本上只要外資不連續性賣超台股，或是新台幣不貶值到29.5以上，我認為台股仍可維持高檔震盪，當然短線從11/1的波段低點12480到近期高點，波段漲點超過1300點，漲高一定有乖離率過大的回檔，但只要是回檔量縮，然後11/16長紅低點13356沒被跌破之前，盤勢都不會轉成空頭。

另外雖然各國疫情持續增加，但台灣仍算在有效控制內，明年很多機構都預估台灣GDP有機會成長到3%以上，尤其明年上半年甚至有5%以上，所以台股有虛漲嗎？也許經濟數字可以看出端倪。

目前對多頭還有一項優勢，就是到明年4月前是財報空窗期，沒有財報的干擾，各家公司當然會開始築夢畫夢，投資人不妨利用未來進入2021最具有爆發力產業的個股進行逢低布局，這些族群應應不脫5G、電動車和被動元件等。

由於第三季財報已經公佈完畢，本周將由Q3財報優異和10月營收成長者做篩選，以下就是本周推薦:

1.亞電：近期由於Iphone12要改採電池軟板，由嘉聯益獲得訂單，嘉聯益近期從28-38漲幅高達35%，由於亞電是嘉聯益上游軟板材料供應公司，相信也有機會受惠，特別是其Q3獲利高達0.73元，毛利27.7%為近幾年來單季新高。

2.緯軟：Q3獲利2.42元創下單季歷史新高，受惠中國IT產業委外需求成長，今年整年獲利有機會挑戰7.5元以上的歷史新高，本益比和股價都在相對低檔。

3.昇佳電子：邁入營運高峰期，距離感測器及環境光RGB感測器擊敗外商，取得陸系及韓系客戶採用，第4季進入拉貨高峰，預估今年可賺3個股本，明年則是挑戰35元以上獲利。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)