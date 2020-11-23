歐巴馬談他出版的新書《應許之地》

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）剛出版的回憶錄中，談及任內中美關係的許多內幕。他在談及大陸前國家主席胡錦濤時，以不甚強勢形容他，更直言是與他會晤令人昏昏欲睡。但談及前總理溫家寶時，歐巴馬稱許他老練。

綜合《多維新聞》與香港媒體報導，美國前總統歐巴馬出版回憶錄《應許之地》（A Promised Land）首部於日前出版，書中多次談到了在擔任美國總統期間與大陸有關的經歷和看法。他說，「如果沒有金融危機的束縛，我本可能在中國貿易問題上採取更強硬的做法」，當年大陸在全球經濟復蘇扮演了重要角色，阻礙了他處理「違反國際貿易規則的重商主義政策」。

歐巴馬強調，「在2009或2010年，我不能有貿易戰爭；當時我需要與中國、歐洲、以及其他任何潛在的增長引擎合作，就為了重啟全球經濟」。

歐巴馬在其新出版的回憶錄中揭開與大陸領導人胡錦濤、溫家寶互動內幕。（圖／Obamabook.com)

港媒指出，歐巴馬在書中多次提到他與大陸前領導人胡錦濤、溫家寶的來往，歐巴馬認為，胡錦濤是一個沒什麼個性的人，不是一個特別強勢的領導人，在他們的會晤中，「胡似乎滿足於依靠幾頁準備好的談話要點，除了鼓勵繼續協商和他所說的雙贏合作外，沒有明顯的議程」。

歐巴馬說，胡錦濤喜歡從厚厚的一疊準備好的講稿中讀出來，每隔一段時間，他就會停下來，翻譯成英文，似乎也是事先準備好的。而且，不知為何，翻譯的部份總是比他的原來說話持續的時間更長。輪到我發言的時候，他就會翻看他的文件，尋找他的助手為他準備的任何回應。

歐巴馬認為胡錦濤是是個一板一眼、很拘謹的領導人。圖為歐巴馬與胡錦濤在2010年加拿大G20峰會上會面。（圖／美國白宮）

歐巴馬在書中表示，曾試圖用個人軼事或偶爾的笑話來打破單調氣氛，但結果通常是看到對方「一臉的茫然」。此外，「我不止一次想建議，我們可以節省彼此的時間，只要交換文件，有空時讀一讀就可以了」。

比較起來，歐巴馬認為當時擔任國務院總理的溫家寶更令人印象深刻。他形容溫家寶是 「一個身材矮小、戴眼鏡的人，說話時無需底稿，表現出對當前危機的老練把握」。

歐巴馬當時與大陸領導人互動後覺得，總的來說，「中國人並不急於奪取世界秩序的主導權」。他雖然與現任國家主席習近平有過會晤，但已出版的第一部書中尚未談及。

此外，歐巴馬新書還披露，第一次訪問大陸時，美方懷疑每個房間都可能藏有攝影機，為避免被偷拍，選擇摸黑洗衣服、洗澡。

書中也提到，當時隨團訪華的美國商務部長、後擔任駐華大使的駱家輝（Gary Locke）因忘了東西折返酒店房間，打開門發現有兩名清潔人員正在整理他的床，另有兩位身穿西裝的男子在仔細翻閱他桌上文件。

歐巴馬2009年至2017年擔任美國總統，近日出版的《應許之地》，是他撰寫回憶錄的上半部分，講述了他早年投身政壇到入主白宮一直到美軍狙殺賓拉登（Osama bin Laden）這段時期的經歷，出版首日即賣出超過88萬冊。

(中時新聞網)