「反萊豬、反雙標、反黨國」秋鬥遊行登場，逾5萬人走上街頭。資深韓粉潘恩西坦言，22日的人潮確實有震撼到他，甚至預言「下一波的抗爭將會更大，而年輕人觀察此波黑潮後，也會漸漸覺醒。」

潘恩西在臉書貼文表示，今天的人潮確實有震撼到他，原本以為小貓兩三隻，結果涌出一片黑壓壓的人潮，從四面八方走入自由廣場、中山南路、立法院、行政院，以及終點站民主進步黨黨部。這些人從哪裡來的？組成份子為何？這些應該是被民進黨激出「忍無可忍」的人，這些人不全是傳統藍軍的面孔，他們來自社運、工會、協會、勞工代表、媒體工作者，更有來自民眾黨，以及其他各縣市團體……。

潘恩西指出，看到很多青壯世代的面孔，他們不是總統大選會投給國民黨、韓國瑜的人，但是你可以嗅出他們對民進黨的不滿，以及對食安的恐懼。更有支持言論自由，對於民主政治下的權力失去平衡，「禁反言」感到憂心，這些不是他們當初支持總統蔡英文的初衷。

潘恩西表示，當民進黨黨部前面的拒馬上面，貼著一張張的「毒」字時，深究其理就是「執政不得民心」，而且更多的是為了反制霸道獨裁，藐視民主政治的運作邏輯。這場「秋鬥」，反萊豬、反雙標、反黨國，可以說是成功的；民進黨慣用的媒體洗風向、粉專側翼的人格抹殺、網紅的擦脂抹粉……已經起不了絕對作用。因為人民畢竟無法妥協，乃至自我欺瞞「吃毒豬好棒棒」這件事。

潘恩西強調，倘若蔡政府仍然一意孤行，在食品安全和言論自由上，只有「黨的利益」，而沒有「全民利益」，可預期的下一波的抗爭將會更大，而年輕人觀察此波黑潮後，也會漸漸覺醒，「民進黨贏太多」「該是教訓他們的時候」，會逐漸在社群中發酵。

(中時新聞網)