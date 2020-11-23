行政院前發言人丁怡銘誤指牛肉麵店使用萊牛後，行政院長蘇貞昌民調急遽下滑。資深媒體人康正言撰文指出，蘇貞昌16年來在選舉中屢戰屢敗，還能組閣，蘇不斷躍起前進，卻讓台灣蹲下後退。康正言說，他願意發起「一人一元運動」，讓蘇貞昌安心退休，請他千萬不要再站起來了。

康正言在其臉書發文表示，在2004年最後一天，時任總統府秘書長的蘇貞昌，登記參選民進黨主席，他說︰「蹲下是為躍起，後退就是前進。」

2005年1月30日，在只有一人登記參選的情況下，蘇貞昌即以99.71％的得票率當選民主進步黨主席，並於2月15日就任。

同年12月3日的三合一縣市長選舉結果，民進黨執政縣市由10縣市降為6縣市，蘇貞昌隨即於開票結束後，宣布辭去民進黨主席。

2006年1月，蘇貞昌獲時任總統陳水扁任命為行政院院長。卸任後，蘇貞昌曾代表民進黨競選2008年中華民國總統大選、2010年臺北市市長及2018年新北市市長，但皆未能取得勝選。

2019年1月與2020年5月，獲總統蔡英文任命為行政院院長，二度組織內閣，是唯一兩度成為閣揆的民進黨政治人物，也是迄今唯一由不同民選總統任命的行政院院長。

2020年，行政院在歷經萊豬進口爭議、小編製圖、前發言人丁怡銘牛肉麵失言.....風波後，蘇貞昌11月19日在院會中引用超夯日本動畫《鬼滅之刃》主題曲歌詞，強調「會一而再的受傷，但我們還是要拚命地站起來，因為我們有要共同守護的事務」。

康正言拜託蘇貞昌，16年前，他說「蹲下是為躍起，後退就是前進。」沒蹲多久，蘇就不斷躍起，屢敗屢戰，還能重組「敗戰內閣」，蘇貞昌躍起前進了，卻讓台灣明顯蹲下後退。

如今，「這個國家」千瘡百孔，蘇在任內亦毫無政績，只有嘴炮，眼下即將下台的傳聞不斷，蘇貞昌又「還是要拚命地站起來....」，拜託！康正言說，他願意全台走透透，發起「一人一元運動」，讓蘇安心退休，千萬不要再站起來了！

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