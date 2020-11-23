面對開放萊豬、關中天新聞台等議題累積強大民怨，引發6萬人上街的秋鬥大遊行。再加上美國總統川普卸任前，突然飛來一架美國政府行政專機，降落在松山機場，台灣官方證實美國官員到訪，但美台都不宣布訪台官員的層級，這樣的操作險象環生，讓蔡政府內外都面臨強大壓力。

根據香港媒體《中評社》分析指出，川普即將下台之際，「最後瘋狂」持續，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台。22日晚間突然又有一架美軍所屬C－37行政機，降落松山機場，蔡政府也不否認有美國官員到訪。

以美中台關係的敏感神經，像這樣突然來一架美軍行政專機降落在台北松山機場，誰來訪？為何來？完全不透明，完全不談互信，可謂風險史上最高。

港媒認為，蔡政府明年開放含萊克多巴胺的美豬進口，民眾不滿可能吃到萊豬，蔡政府無法釋疑，民怨不斷累積，在野黨與民間團體才能動員這麼多人出來遊行。遊行人數可能比蔡政府事前預估還多，府院黨會後都發布新聞稿回應，民進黨的回應更是拿捏用語，並非嘲諷以對。這也讓民進黨執政縣市長、地方民代挺也不是、不挺也不是，陷入兩難。

(中時新聞網)