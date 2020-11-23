英國首相強生（Boris Johnson）日前宣佈，將在2021年將伊莉莎白女王號航空母艦派往亞洲，相關軍事計畫還包括設立太空與網路部隊，分析人士指出，英國此舉完全是針對中國大陸，尤其是今年以來北京在香港實施《國安法》導致雙方關係高度緊繃。

《多維新聞》報導，強生通過視頻對國會指出：「伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦2021年將率領英國與盟友組成的特遣艦隊，執行我們20年來規模最大的部署任務，範圍涵蓋地中海、印度洋及東亞。」

強生未進一步透露詳細部署計畫，但英國《泰晤士報》7月曾報導，英國軍事負責人已擬定一項計畫，要將伊莉莎白女王號部署到遠東地區。這艘目前英國海軍標誌性旗艦可能會參與美國和日本的聯合演習，執行其南海自由航行政策，以挑戰大陸對南海主權過度聲索。

《日經亞洲》報導指出，英國其他官員也曾提出對亞太地區派遣航母的可能性，不過現在是強生首度明確談論這一構想。

報導還分析稱，英國此舉可能是為了向大陸傳達一項訊息，因為這段時間以來，北京與倫敦外交關係因香港問題而高度緊張。

除了出動航母外，強生還宣佈，成立國家網路部隊和太空司令部，以應對新興國安威脅。

(中時新聞網)