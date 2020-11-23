早在COVID-19（新冠肺炎）爆發前，非洲豬瘟就肆虐全球，我國為防範疫情擴散也制訂嚴格進口限制及入境限制。一位陳姓女子去年4月時自香港入境台灣，誤將機上沒吃完的「豬肉捲」帶下飛機遭罰20萬元。但陳女不服提起行政訴訟，聲稱「相信航空公司不會提供疫區食物給乘客」，竟成功讓法官撤銷罰單，守住荷包。

根據財政部關務署表示，民眾若私自攜帶非洲豬瘟疫區內豬肉製品，經查獲得裁處新臺幣20萬元以上罰鍰，未當場繳納者，予以拒絕入境。根據判決，陳女去年自香港轉機返台，被小港機場海關人員查緝到有攜帶未食用完的飛機餐「豬肉捲」入境，因未依法申報，認定陳女違反動物傳染病防治條例，當場開罰20萬元。

陳女被裁罰20萬元後不服，決定提出行政訴願但被駁回，隨後又再度提出行政訴訟。經高雄地院審理時，陳女表示，因為當時在機上肚子不餓，也沒仔細看飛機餐內容物是什麼，但「相信空服員發的點心不可能是違禁物或不得攜帶入境的產品」才不疑有他帶下飛機，後來經攔查才知道那是豬肉捲，並非故意攜帶豬肉製品入境。

儘管開罰的動檢局人員認為，當時在機場入境通關大廳等各個旅客會經過地方都設有「禁止攜帶肉類食品入境」、「最高罰100萬元」等標語。但法官審理後認為陳女並非預謀犯案，其搭乘的航空公司也公告過「台港線飛機餐豬肉非來自豬瘟疫區」，才讓陳女相信航空公司不會提供疫區豬肉，又因捨不得浪費飛機餐，才將違規食品豬肉捲帶下飛機而受罰。法官也認為開罰人員有裁量怠惰瑕疵，最後判定陳女勝訴，將撤銷這張罰單，陳女免罰20萬元。

(中時新聞網)