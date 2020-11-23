民進黨立委高嘉瑜近日被質疑名下有2筆建物、4筆土地，對照她過去受訪時，曾大嘆台灣高房價讓年輕人買不起房，即便自己仍需要租房，過去的說法挨批。對此，高嘉瑜22日再度澄清表示，買房如實申報，但因為囤物症，租屋處東西堆積如山，像資源回收廠，而無法搬家，她還po出衣物堆疊的照片。有網友看到後不禁嚇呆：我以為是舊衣回收場咧、枕頭上有口水漬？

高嘉瑜22日深夜在臉書貼文表示，她從北一女時期就來台北開始租屋、工作22年，最近跑行程很多人都問她，到底得罪誰？她則再度澄清說，如果要炒房，不會兩間相鄰套房打通，不會只買一個車位；如果要炒房，不會買毛胚；如果要炒房，不會登記名下誠實申報。都申報房產了，為何要隱瞞停車位？停車位是登記在權狀建物共有持分，並沒有獨立權狀。

高嘉瑜指出，攻擊她的部分，都引用一個臉書帳號寫的猜想推論，都是猜想推論。更有媒體拿頂樓面山的最高樓特殊成屋銷售最高價，來跟2年多前的預售價做比較，混淆視聽。無視2年多前預售屋的均價在51～57萬區間，而每戶條件狀況不同，人家看樹海山景，我看民宅面馬路，開窗跟對面住宅兩三米的超近棟距，別人停車位方正，我在前後兩根柱子間， 是所有停車位最慘的一個。事實是還揹負貸款2000萬。

高嘉瑜抱怨說，「這麼單純的事，媒體竟然可以追殺一個禮拜！而且都是特定幾台在追打？我也不知道我得罪誰，因為我得罪的人真的太多。」

不過有些網友的焦點仍放在堆積如山的衣服：「看看妳房間，再看看我的，我舒坦多惹，愛你，委員。」、「太犧牲了，公開衣服堆。」、「亂中有序O_O，不！我不會這麼說，但我覺得枕頭套真的該換一下...」、「我的天啊！妳需要家政夫渚先生！」、「枕頭上有口水漬？」、「我看完可以接受我老婆囤東西了，謝謝委員。」、「出淤泥而不染！」、「這堆真的好嚇人！」、「果然仙女都是在外光鮮亮麗，在家光怪陸離。」

從北一女時期來台北開始租屋、 工作22年的我， 最近跑行程很多人都問我， 到底得罪誰？ 這是個好問題！ 是推動實坪制， 要求檢討浮濫公設， 還是其他議題質詢過火？ 或是要求金管會檢討證交所TDR、黑盒子事件、凱基營業員之死， 要求刪減主委... 由高嘉瑜發佈於 2020年11月22日 星期日

(中時新聞網)