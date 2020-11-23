已預定要接掌白宮幕僚長的克蘭(Ron Klain)，22日在接受美國廣播公司(ABC)訪問時披露，總統當選人拜登當地時間24日將公布首波內閣名單。

克蘭表示，「本週二(24日)各位就會知道首批閣員人選」；至於人選為何，他則賣關子表示，「若想知道哪些部會由何人執掌，要等到週二由總統當選人親口跟大家說明」。

他還信心十足地表示，參議院必然會首肯這波提名名單。「在聽到羅姆尼、杜美(皆為共和黨聯邦參議員)的聲明後，我深受鼓舞。他們的聲明都指向許多參議員都在討論，要確認拜登的提名名單，好讓有能力、經驗豐富的人能擔任確定的職位，而非過去所經歷的混亂局面(指川普時期)」。他強調，華府外的民主黨與共和黨人，都對明年1月以後的共事迫不及待。

儘管克蘭口風相當緊，但美國有線電視新聞網(CNN)已「報派」相關要職的人選；國務卿人選中，目前呼聲最高的包括歐巴馬時期的副國務卿布林肯(Antony Blinken)、前國家安全顧問萊斯(Susan Rice)，與德拉瓦州參議員昆斯(Chris Coons)。

防長方面，伊利諾州參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)或新美國安全中心(CNAS)主席佛洛諾伊(Michele Flournoy)，2人被視為最有可能主導未來五角大廈的人。

司法部長的可能人選包含，阿拉巴馬州參議員瓊斯(Doug Jones)、美國上訴法院法官賈蘭德(Merrick Garland)、前國土安全部長強生(Jeh Johnson)，以及前代理司法部長葉茨(Sally Yates)。

(中時新聞網)