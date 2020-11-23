美國政府今天宣布正式退出「開放天空條約」（Open Skies Treaty），這是美國在總統川普（Donald Trump）任內退出的數項國際協定之一。

美國國務院透過聲明指出，美國於2020年11月22日退出開放天空條約，不再是條約的締約國。

開放天空條約於1992年簽署、2002年生效，是歐洲在冷戰後加強互信的措施之一，目前有30多個國家加入。

這項條約容許在會員國整體領域展開無武裝空中偵察飛行，以蒐集彼此軍隊情資，目的是提升相互理解和信任，減少衝突的機會。

但俄國與美國經常互相指控對方違反開放天空條約，川普政府今年5月就表示，俄國沒有遵守這項條約，美國將於6個月後正式退出。

川普從2017年1月就任總統後，帶領美國退出了2015年的伊朗核子協議及對抗氣候變遷問題的巴黎協定（Paris Agreement）等國際協定。（譯者：陳彥鈞）1091123

(中央社)