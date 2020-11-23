今(23)日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意 。（圖取自氣象局網頁）

大降溫！今日（23日）受東北季風影響，北部、東北部地區將明顯變冷，高溫只剩約23、24度，跟今日相比下降了7到8度。今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。今早氣象局針對新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報。

東北風影響，北部及東北部天氣轉涼；台灣東北部地區有陣雨，東部、東南部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風。

氣象局指出，昨晚起到周二（24日）受東北風影響，降雨集中桃園以北、東半部地區，大台北山區及東部有局部大雨發生。周三（25日）起東北風減弱，高溫回升，中南部高溫上看30度。

紫外線方面，今日基隆市、宜蘭縣為「低量級」，台中市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣為「高量級」，其他地區則為「中量級」。

空氣品質方面，根據環保署空氣品質預報，23日受東北風稍增強影響，竹苗以北及中部沿海地區擴散條件較好；南部地區位於下風處，擴散條件稍差，污染物仍易累積，且午後中部近山區、雲嘉南及高屏地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部及雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南近山區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)