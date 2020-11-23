娛樂8點半》模特兒出身的韓國女星玉素利，當年在演藝圈紅極一時，1996年嫁給男星朴哲，兩人結婚多年，一直被視為演藝圈最恩愛的模範夫妻。然而隨著朴哲在2007年怒告玉素利與2男通姦，玉素利不顧家醜外揚地召開記者會反擊，也讓外界驚覺原來這對令人羨慕的明星夫婦，感情早已破碎不堪。

1987年以韓國太平洋化妝品代言人出道的玉素利，憑著演出電影《雨天的水彩畫》、《年輕人的肖像》及電視劇《玉兒姨媽》等作品，累積出高人氣，1996年更在影迷的祝福下，嫁給了同為演員的朴哲。

模特兒出身的玉素利，身材火辣。(取自韓網)

然而11年後，朴哲卻突然在2007年向法院提起離婚訴訟，並控告玉素利與一位鄭姓美聲歌手，還有一位義大利籍廚師通姦，震驚社會各界。朴哲還說，自己手握妻子通姦鐵證，是他在對面大樓偷拍玉素利與洋廚師的偷情影片。

對於朴哲的指控，玉素利也顧不得什麼藝人形象，召開記者會反擊，只認與美聲歌手上過床，更揭開這段婚姻的恩愛假象，自爆在結婚11年來，只和丈夫行房10次，暗示自己的外遇有苦衷。

玉素利與第二任外籍丈夫合影。(取自韓網)

由於當時韓國尚未通姦除罪化，玉素利2008年因通姦罪起訴，被判有期徒刑8個月、緩刑2年，並與朴哲正式離婚。不過，法官雖然判玉素利有罪，卻也強調朴哲沒有用心經營婚姻，必須承擔婚姻破碎的責任。

玉素利因為通姦案毀星途，在沉寂一段時間後，她2014年接受綜藝節目訪談，侃侃而談自離婚風波後，這7年間的生活。玉素利透露自己最近住在台灣，「我和現任丈夫生了兩個孩子，對於再婚後的孩子們來說，我不過是個普通的媽媽。」而她的現任丈夫正是當初被前夫控告通姦的洋廚師，原來兩人在挨告通姦後，避走台灣，並於2011年結婚。

後來玉素利在2015年3月，終於等到了韓國廢除通姦罪，但她的第2段婚姻仍走上離婚一途，離婚主因不得而知，只知兩人曾為一對子女的監護權對簿公堂。據悉，玉素利的外籍前夫，後來又與一位台灣女子再婚。

(中時新聞網)