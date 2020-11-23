10月甫推出新專輯《倖存者．如你》的金曲歌王林俊傑，MV找來不少大咖助陣，首波主打歌〈交換餘生〉合作金馬影帝阮經天；〈倖存者〉找來賴雅妍、修杰楷演出。本刊接獲消息，11月12日深夜11點，林俊傑和鳳小岳在台北「華西街觀光夜市」拍攝另一首新歌MV。而阮經天和鳳小岳都是電影《艋舺》的「太子幫」成員，看來林俊傑對「8+9」文化（指八家將或屁孩）情有獨鍾。

林俊傑和鳳小岳深夜出現在「華西街觀光夜市」拍攝新歌MV，化妝師正在為林俊傑的眼角、嘴角兩處畫上傷妝。（圖／攝影組）

十一月十二日深夜十一點，本刊記者在「華西街觀光夜市」看到大陣仗攝影團隊，忙進忙出地為林俊傑的新歌ＭＶ拍攝做準備。林俊傑則在旁讓化妝師補妝，仔細一看，他的眼角、嘴角還特別畫上了傷妝。

開始拍攝時，只見坐在餐廳門口餐桌旁的林俊傑，先是一言不合地憤而離席，與他對戲的「紅衣捲髮男」追上去試圖解釋，林俊傑立即轉身且面露凶光地用手指著對方，看起來像是黑道兄弟上酒桌談判，最後喬不攏引發爭吵打架的橋段。

其中一幕兄弟談判橋段，先是林俊傑一言不合憤而離席，之後鳳小岳起身追上去試圖解釋。（圖／攝影組）

當該名紅衣捲髮男終於轉身，才發現原來是鳳小岳，他曾在電影《艋舺》飾演太子幫成員「志龍」，加上這次ＭＶ拍攝場景設定在萬華周邊，頗有向該片致敬的意味。拍攝時，林俊傑的好兄弟懷秋也在一旁盯場，空檔時林俊傑還拿手機給懷秋看了什麼有趣的東西，兩人邊看邊笑，工作氣氛十分輕鬆。

在拍攝空檔時，林俊傑掏出手機給在一旁盯場的好友懷秋看，內容似乎很有趣，兩人邊看邊笑。（圖／攝影組）

畢竟出過十四張專輯、拍過無數支ＭＶ，這些鏡頭林俊傑很快就拍攝完畢，過程相當順利；半小時後，拍攝告一段落，林俊傑和鳳小岳仍未結束工作，兩人坐下來繼續拍攝訪談花絮，時而有說有笑、時而表情認真；確定殺青之後，林俊傑隨即搭乘保母車離去，返回內湖的豪宅休息。隔天，林俊傑也在臉書粉專貼出自己和鳳小岳合照，搶先預告雙帥合作。

(中時新聞網)