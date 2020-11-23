林俊傑除了歌唱本業，還拓展副業開咖啡廳和潮牌事業，五月又在東區的一級戰區，開了占地七十坪的複合店。縱使他投資的電競戰隊「ＳＭＧ」僅維持兩年，去年底已收攤，仍無損他投資副業的意願。

演藝圈中有不少天王副業跟正業一樣忙，例如蕭敬騰今年跨足手搖飲「署茗職茶」，先前還推出拌麵、「辣椒先生－麻辣鴨血」泡麵及洋芋片零食等副業，粗估業績就高達1.2億元，而他投資的「渡邉」日本料理店，日前也正式開幕。

屢次喊話要退出演藝圈的綜藝天王吳宗憲，近年靠著行李箱、按摩器及果膠等副業，年收入高達數十億，閒不下來的他，近期又投資全新通訊軟體，再度晉身CEO。

而周杰倫從潮牌、KTV、健身房到電競戰隊「J Team」，副業涵蓋休閒、餐飲和時尚，相當多元。今年周董的杰威爾公司旗下藝人袁詠琳，因參與《乘風破浪的姐姐》暴紅，在大陸演出邀約不斷，又為他賺進不少人民幣。

(中時新聞網)