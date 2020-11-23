上市公司（1507）台灣電梯一哥「永大機電」（永大）邁向第55年，11月11日在桃園廠舉行台灣第8萬台出貨儀式，成為業界第一，然而，纏鬥千日的經營權之爭卻未畫下休止符。

永大因為績效好，吸引不少同業及投資公司關注，寶佳集團於2018年入股成為大股東。圖為永大位於復興北路的總公司大樓。（圖／報系資料照）

今年已經年逾80歲的許作立，當年從父親手中接下永大後，心疼堂弟許作名沒有工作而找他來上班。3年多前，許作名卻和本土企業「寶佳集團」合作，打算搶下永大經營權，去年更成功當上董座，許作立黯然退位。面對堂弟突襲，許作立和日商老夥伴「日立」合作，如今日立持股過半，打算明年元月召開股東會，進行董事會改選，完成「完全收購、下市永大」的目標！

寶佳集團副董事長林家宏在與許作名合作下，透過旗下「和築建設」投資持有永大16.28％股份。（圖／翻攝自YouTube）

永大的經營權之爭，源自堂兄許作立與堂弟許作名的「內戰」。3年多前，許作名引薦「寶佳集團」（寶佳）進入永大後，許作立找來日本「株式會社日立製作所」（日立）助陣，目前許作名為現任董事長，寶佳是當權派的大股東。

日立與永大一直有密切合作，看好永大經營表現，如今計劃「完全收購」，圖為日本日立總公司大樓及台灣日立電梯董事長金原慶武。（圖／報系資料照）

本刊調查，10月15日，日立公告持股由40.52％增加到50.88％（10月底達51.19％），戰況有了新進展。據悉，日立最快將在明年元月中旬召開臨時股東會，重新改選董監事會，終極目標是「完全收購、下市永大」；也就是說，去年逆襲拿下經營權的許作名和寶佳，恐將面臨失去經營權的困境。

總統府內的電梯，採用的是永大的產品。（圖／報系資料照）

其實，這場堂兄弟搶攻經營權大戰的結局，早在許作名「引清兵入關」時就埋下伏筆。一位擁有近40年資歷的永大老主管透露，當年時任永大董事長許作立得知許作名引進寶佳，打算搶奪永大經營權後，不僅壓力大也心生倦怠，「所以許董（許作立）幫他（許作名）找來日立這個好對手。」

在2019年臨時股東大會上，永大員工抗議市場禿鷹企圖吃下公司。（圖／報系資料照）

為了不讓堂弟及寶佳搶走父親所創的事業，許作立後來不僅賣光手中持股，與兒子完全退出，寧可將永大這個家業，交給家大業大的日立永續經營。雖然外界幾乎都以為永大經營權之爭是一場「兄弟鬩牆風暴」，然而事實上，這完全是一場「堂弟的逆襲」。

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(中時新聞網)