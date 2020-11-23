永大的經營權之爭，要從3年多前，許作名引薦「寶佳集團」（寶佳）進入永大後，許作立找來日本「株式會社日立製作所」（日立）助陣，堂兄許作立與堂弟許作名的「內戰」正式開打說起。

永大是國內電梯品牌龍頭，台北捷運市政府站的手扶梯也是該公司產品，但如今現任董事長許作名陷入與堂哥許作立的經營權之爭。（圖／報系資料照）

為了不讓堂弟及寶佳搶走父親所創的事業，許作立後來不僅賣光手中持股，與兒子完全退出，寧可將永大這個家業，交給家大業大的日立永續經營。雖然外界幾乎都以為永大經營權之爭是一場「兄弟鬩牆風暴」，然而事實上，這完全是一場「堂弟的逆襲」。

日立與永大一直有密切合作，看好永大經營表現，如今計劃「完全收購」，圖為日本日立總公司大樓及台灣日立電梯董事長金原慶武。（圖／報系資料照）

一位擁有近40年資歷的永大老主管透露，當年時任永大董事長許作立得知許作名引進寶佳，打算搶奪永大經營權後，不僅壓力大也心生倦怠，「所以許董（許作立）幫他（許作名）找來日立這個好對手。」

永大獨董陳世洋在去年發動突襲召開臨時股東會全面改選董事會，搶下三席董事與二席獨董，讓許作名當上董事長。（圖／報系資料照）

本刊調查，1966年許雲霞創立的永大，是從研發設計到製造銷售「一條龍」的電梯製造商，為台灣首間上市的電梯公司，不僅以25％的市占率搶下第一，維修保固也穩居龍頭，去年營收137億元，其中6成6來自大陸。

在2019年臨時股東大會上，永大員工抗議市場禿鷹企圖吃下公司。（圖／報系資料照）

許雲霞退休後，由兒子許作立接班。「許作立當時看到小他30歲的堂弟許作名沒有工作，就找他來永大上班；許作名和其他員工一樣，都是領薪水，因為是自家親戚，就多給了一些話語權。」一名知情人士說。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)