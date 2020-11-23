1993年，永大開始前進大陸，許作名在1999年自告奮勇領軍，打下一片天，業績一路飛漲，一度打入大陸前十大電梯公司。「當時肯去大陸的員工，薪水不止漲兩倍，職位也升一級，就是沒有人要外調。許作名去了大陸後掛名副總，他的企圖心很強，曾向許作立建議『去了就不要回來』，因為到大陸的前半年適應期，搞不清楚狀況；打算回台、待在大陸的最後半年，心會開始浮動，不會積極做事。」一名永大老主管回憶。

今年8月，永大在上海舉辦的「2020全球電梯產業峰會」，展出自家產品。（圖／永大提供）

本刊調查，1966年許雲霞創立的永大，是從研發設計到製造銷售「一條龍」的電梯製造商，為台灣首間上市的電梯公司，不僅以25％的市占率搶下第一，維修保固也穩居龍頭，去年營收137億元，其中6成6來自大陸。

永大獨董陳世洋在去年發動突襲召開臨時股東會全面改選董事會，搶下三席董事與二席獨董，讓許作名當上董事長。（圖／報系資料照）

2017年，許作名調回台灣，沒幾個月後就離開永大，雖然他當時對外宣稱是「主動退休」，但該名老主管說，「大陸出了些狀況，老董（許作立）才請他（許作名）走路。」

1993年永大進入大陸市場，最好成績曾打入市場前十大品牌，圖為永大大陸教育訓練情況。（圖／永大提供）

就在這場羅生門仍在商界延燒之際，2018年永大召開股東會前夕，公司派突然發現「市場有人大舉收1萬5千張委託書」，趕緊調查竟然發現，原來是許作名以0.52％的個人持股、「瑞城豪投資」的3.89％持股，加上寶佳10億元的金援，透過市場3大委託書業者和2家法人機構，大舉收購永大的委託書。

許作名的突襲，驚動了時任董事長許作立。許作立眼見自己悉心照顧多年的小堂弟，如今竟挾外力入侵家業，還被外界誤以為是「（堂弟）不爽堂哥掌權」、「兄弟鬩牆」，急著想舉辦記者會釐清但被勸阻，「大家擔心會演變成堂兄弟惡言相向，模糊焦點。」該老主管透露，「哪來的經營權之爭？公司根本不是許作名的，他只是員工而已！」

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(中時新聞網)