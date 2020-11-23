面對堂弟許作名的突襲，堂哥許作立和日商老夥伴「日立」合作力挽狂瀾。個人持股4.27％的許作立，轉而找來持股11.7％的日立助陣，總算擋下市場派攻勢。「寶佳知道無法拿下永大後，退而求其次，搶下一席獨董，打算伺機而動。」一名知情人士表示。最後公司派在永大董事會拿下4席董事、2席獨董，許作立退下，由兒子許瑞鈞接董事長；市場派則是搶到2席董事、1席獨董，許作名成功重返永大。

永大獨董陳世洋在去年發動突襲召開臨時股東會全面改選董事會，搶下三席董事與二席獨董，讓許作名當上董事長。（圖／報系資料照）

日立加入永大經營權大戰後，2018年十月隨即宣布公開收購永大股權，並在隔年2月正式啟動，一共豪砸74億元收購28％股權，總持股躍升至39.7％，成為永大最大股東，沒想到不久後就遭到市場派的逆襲。

日立與永大一直有密切合作，看好永大經營表現，如今計劃「完全收購」，圖為日本日立總公司大樓及台灣日立電梯董事長金原慶武。（圖／報系資料照）

據悉，市場派靠著獨立董事陳世洋發動攻勢，2019年4月18日召開永大臨時股東會，並改選董事會。當時日立在收購股數不及、委託書不足的情況下，被市場派搶下3席董事與2席獨董，勝過公司派的四席，許作名被推選為董事長，許作立及其子無奈退位。

寶佳集團副董事長林家宏在與許作名合作下，透過旗下「和築建設」投資持有永大16.28％股份。（圖／翻攝自YouTube）

「日立有約40％股權，為什麼玩輸寶佳？就是不會玩，拿一手好牌，卻打一手爛牌。」該名永大老主管直言，「日立『太正規』、動作太慢，先跟大陸政府談完，再跟台灣政府談，都談好了才開始動，反應時間就慢了。」

許作名在2018年結盟寶佳集團進入永大董事會後，時任董事長許瑞鈞專程飛往上海，主持許作名回任永大電梯（中國）總經理人事布達，這對堂叔姪首度同台，一年後許作名坐上永大董座大位。（圖／業者提供）

話雖如此，日立面對寶佳等市場派突襲成功，卻沒就此認輸。據查，日立除了在今年3月至9月間，砸下2.4億元購買4千多張永大股票；今年7月間，日本日立更通過對台灣日立的40億元增資案，10月15日公告一共斥資近31億元，取得4萬2千多張永大股票，股權一舉站上50.88％，一夕之間取得完全過半的優勢。

在2019年臨時股東大會上，永大員工抗議市場禿鷹企圖吃下公司。（圖／報系資料照）

本刊調查，日立前後投資永大百億銀彈，只為了「完全收購後下市」這個目標。該名永大老主管說，「永大一直是很賺錢的公司，日立可能仿效台灣另一間電梯日商『三菱』，維持外商身分不要上市，只要賺錢就好了。」「持股超過50％，照道理說不會輸，沒有理由在這個時候退縮，只是要看他（日立）會不會玩，千萬不要陰溝裡翻船，重點在配票要配得好。」

日立原本就是永大創始股東之一，去年公告以每股六十元收購永大後，就一路吃到過半，計劃全部收購後下市。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)